Megaport startet mit seiner Expansion in Brasilien und wird in São Paulo geschäftlich aktiv. Deshalb sind dort führende Konnektivitätslösungen sofort verfügbar, und in Brasilien tätige globale Unternehmen eröffnen sich neue Möglichkeiten.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), der global führende Network as a Service (NaaS)-Anbieter, gibt offiziell seine Expansion in Brasilien bekannt und etabliert seine Konnektivitätsdienste in São Paulo. Dank dieser Lösungen können Unternehmen sich nun lokal und global mit mehr als 860 globalen Rechenzentren, 26 Internetverbindungen und mehr als 410 Serviceanbietern, einschließlich alle wichtigen Cloud-Dienstleister, in weniger als 60 Sekunden verbinden.

Nach dem Eintritt in den brasilianischen Markt ist Megaport nun auf fünf Kontinenten und in 26 Ländern aktiv: Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik und Japan.

Megaport's gesamtes Portfolio von Konnektivitätsdiensten ist anfangs in São Paulo an vier Orten verfügbar Equinix SP2, Equinix SP4, Elea Digital SPO1 und Takoda SP1. Kunden an diesen Orten können auf führende Lösungen für Rechenzentrum an Cloud, Rechenzentrum an Rechenzentrum sowie Edge-Netzwerknutzung zugreifen. So können brasilianische Unternehmen die operative Effizienz und die globalen Expansionsmöglichkeiten nutzen, die Megaport bietet und multinationale Unternehmen verfügen über reibungslose Verbindungen nach Brasilien.

Obwohl Brasilien im Hinblick auf die Infrastruktur führend in Südamerika ist, stellt die langsame Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten eine Beschränkung für geschäftliche Innovationen dar. Nach der Einführung von Megaport haben die brasilianischen Kunden nun Zugang zu schneller Bereitstellung, Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Gbps und einer skalierbaren Netzwerkinfrastruktur über Selfservice-Portale und APIs.

"Wir freuen uns, den wachsenden Markt in Brasilien mit innovativen Konnektivitätsdiensten zu versorgen. Sowohl lokale als auch globale Kunden profitieren nun von den Verbindungen zwischen Brasilien und der Welt," sagte Michael Reid, CEO von Megaport. "Indem wir die wichtigen Netzwerk-Hubs Brasiliens mit unserem globalen Netzwerk verbinden, können Kunden innerhalb von 60 Sekunden Verbindungen zu hunderten von Rechenzentren, Serviceanbietern und Internetbörsen herstellen."

Megaport's brasilianische Niederlassung wird ihren Sitz in São Paulo haben. Leiter wird Adriano Bueno Rodrigues sein, ein erfahrener Netzwerk- und Telekommunikationsexperte, der seit mehr als 20 Jahren Erfahrungen im Vertrieb gesammelt hat. Er wird das Wachstum in Brasilien und Lateinamerika vorantreiben.

"Wegen der boomenden Industrie und der sich schnell entwickelnden Technik sind zuverlässige Cloud- und Rechenzentrumsverbindungen für das Wachstum von Brasilien entscheidend geworden," sagte Adriano Bueno, Head of Sales, Brasilien bei Megaport. "Dank Megaport können lokale Kunden nun ihre Innovation und ihr Wachstum beschleunigen, und internationale Unternehmen können den florierenden brasilianischen Markt betreten und sich neue geschäftliche Chancen in Lateinamerika erschließen."

Als nächsten Schritt in der langfristigen Strategie plant Megaport bereits die weitere Expansion innerhalb Brasiliens. Wenn Sie mehr über den Service von Megaport in Brasilien erfahren möchten, dann besuchen Sie: megaport.com/pt.

Über Megaport

Megaport verändert mit seiner intelligenten und einfachen Plattform für die Verbindungsverwaltung die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur miteinander verbinden. Bauen Sie mit wenigen Klicks sichere, skalierbare und flexible Netzwerke auf, greifen Sie auf globale Endpunkte zu und erstellen Sie innerhalb weniger Minuten private Verbindungswege. Megaport genießt das Vertrauen der weltweit führenden Unternehmen, arbeitet mit global tätigen Dienstleistern, Datenzentren-Betreibern, Systemintegratoren und Managed-Services-Unternehmen zusammen und ist an mehr als 860 Standorten auf der genzen Welt vertreten. Megaport ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Werden Sie Teil der Netzwerkrevolution unter megaport.com.

