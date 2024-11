AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

AEVIS VICTORIA SA - Fortsetzung des organischen Wachstums im dritten Quartal 2024



12.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 12. November 2024 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Fortsetzung des organischen Wachstums im dritten Quartal 2024 AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte per 30. September 2024 einen Gesamtumsatz von CHF 761.0 Millionen, was einer Steigerung von 7.1% gegenüber 2023 entspricht (CHF 710.2 Millionen). Auf vergleichbarer Basis betrug das organische Umsatzwachstum 6.0%, was die solide Leistung in den Segmenten Gesundheit, Hotellerie und Immobilien widerspiegelt. Swiss Medical Network SA, das Gesundheitssegment der Gruppe, erzielte per 30. September 2024 einen Gesamtumsatz von CHF 594.9 Millionen, eine Steigerung von 5.1% gegenüber dem Vorjahr. Das organische Wachstum lag bei 3.7%, begünstigt durch die anhaltende Nachfrage nach spezialisierten Gesundheitsdiensten. MRH Switzerland AG (ehemals Victoria Jungfrau AG), die Hotelleriesparte der Gruppe, verzeichnete einen Gesamtumsatz von CHF 151.6 Millionen, 12.4% mehr als in den ersten neun Monaten 2023. Das organische Wachstum betrug 11.7%, angetrieben durch beliebte Destinationen wie Interlaken und Zermatt. Das Immobiliensegment erzielte ebenfalls ein starkes Wachstum mit einem Gesamtumsatz von CHF 24.0 Millionen, was einer Steigerung von 24.8% im Vergleich zu 2023 entspricht. Dieses Segment profitiert weiterhin von der Wertsteigerung der strategischen Immobilien des Konzerns. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

