© Foto: DALL-E

Piper Sandler setzt auf Nvidia als Top-Pick unter den großen Technologiewerten.Das Investmenthaus nennt den Halbleiterriesen eine "Must-Own"-Aktie, insbesondere aufgrund der bevorstehenden Einführung des neuen Blackwell-Chips und der dominanten Stellung von Nvidia im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Analyst Harsh Kumar bleibt optimistisch und bestätigt seine "Übergewichten-Einschätzung". Er hebt das Kursziel von 140 auf 175 US-Dollar an - ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Tipp aus der Redaktion: Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! In diesem kostenlosen, exklusiven Spezialreport präsentieren wir 5 innovative KI-Unternehmen, die …