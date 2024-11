EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

IONOS Group SE mit starken Ergebnissen in den ersten neun Monaten 2024



12.11.2024 / 07:30 CET/CEST

+ 110.000 Kunden auf 6,30 Mio. (2023: 6,19 Mio. Kunden)

+ 7,8 % Umsatz auf 1.141,6 Mio. € (9M 2023: 1.058,7 Mio. €)

+ 9,2 % bereinigtes EBITDA auf 334,5 Mio. € (9M 2023: 306,3 Mio. €)

Umsatzprognose 2024 bestätigt: weiterhin ca. 9 % Wachstum

EBITDA-Prognose 2024 bestätigt: weiterhin ca. 450 Mio. € bereinigtes EBITDA Karlsruhe / Berlin, 12. November 2024. Die IONOS Group SE hat ihren erfolgreichen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2024 fortgesetzt. Umsatz, EBITDA und Kundenbasis wuchsen weiter.

Die Kundenzahl stieg in den ersten neun Monaten um rund 110.000 auf 6,30 Mio. Kunden.



Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2024 um 9,2 % auf 334,5 Mio. € (9M 2023: 306,3 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich entsprechend auf

29,3 % (9M 2023: 28,9 %).



Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,8 % auf

1.141,6 Mio. € (9M 2023: 1.058,7 Mio. €). Dabei legte im dritten Quartal der Umsatz im IONOS Kerngeschäft um 11,4 % zu. Ebenso stark wuchs das Aftermarket-Geschäft mit einem Umsatzplus von 11,5 % gegenüber Q3 2023.



"Wir sind sehr zufrieden mit der Unternehmensentwicklung", kommentiert IONOS CEO Achim Weiß. "Wir blicken optimistisch auf die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres und sind für die nächsten Schritte gut aufgestellt."



Aufgrund der positiven Entwicklungen in den ersten neun Monaten bestätigt IONOS seine Prognose für die Jahre 2024 und 2025. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 9 % (2023: 1,423 Mrd. €). Dabei wird der größte Bereich Web Presence & Productivity (ohne Aftermarket-Geschäft) weiterhin voraussichtlich um rund 11 - 12 % wachsen, der Bereich Cloud Solutions um rund 13 % (bisher 15 - 17 %). Der Umsatz im Aftermarket-Geschäft wird auf Vorjahresniveau erwartet.



Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei ca. 29 % (2023: 27,4 %) liegen, wodurch ein bereinigtes EBITDA von ca. 450 Mio. € (2023: 390,3 Mio. €) erwirtschaftet werden soll.



Für 2025 plant IONOS weiterhin ein Umsatzwachstum von 10 % und einen Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge auf ca. 30 %.



