OHB SE: 9-Monats-Zwischenbericht 2024 Bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 72,5 Mio. gegenüber dem Vorjahr um 13 % erhöht

Auftragsbestand wächst im Vorjahresvergleich um 22 % und erreicht EUR 2.120 Mio.

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. erfolgreich vollzogen Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) erzielte nach neun Monaten eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum reduzierte (3 %) Gesamtleistung von EUR 715,8 Mio. (Vorjahr: EUR 737,0 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) reduzierte sich von EUR 64,1 Mio. im Vorjahr auf EUR 62,4 Mio. Die erzielte operative EBITDA-Marge ist im Berichtszeitraum mit 8,7 % zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum unverändert. Das EBIT verringerte sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf EUR 34,7 Mio. nach EUR 36,9 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge reduzierte sich auf 4,8 % nach 5,0 % im Vorjahreszeitraum.



Der feste Auftragsbestand des Konzerns lag nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 bei EUR 2.120 Mio. nach EUR 1.742 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR 1.783 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR 203 Mio. auf das Segment AEROSPACE und EUR 134 Mio. auf das Segment DIGITAL. Zum Stichtag 30. September 2024 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 1.477,9 Mio. um rund 10 % über dem Niveau des 31. Dezember 2023 (EUR 1.340,1 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 438,0 Mio. auf EUR 443,6 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 30. September 2024 von 30,0 %, nach 32,7 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2023.



Mit den Beauftragungen für die zehnte "Earth Explorer"-Mission Harmony und die Weltraumsicherheitsmission Ramses konnten im Segment SPACE SYSTEMS im vergangenen Quartal zwei wesentliche Auftragseingänge verbucht werden. Darüber hinaus konnten alle drei für das Jahr 2024 verbliebenen Starts erfolgreich durchgeführt werden. Im Segment AEROSPACE erwartet die MT Aerospace AG als einer der größten Zulieferer für die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 nach deren erfolgreichen Erststart einen kontinuierlichen Hochlauf des Produktionsvolumens in den kommenden Jahren. Darüber hinaus konnte die Gesellschaft mit dem Abschluss von zwei Neuverträgen ihr strategisches Wachstum im Bereich Verteidigung weiter vorantreiben. Mit dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Frauscher Sensortechnik GmbH konnte die OHB Teledata GmbH einen Fortschritt in einem der Kernbereiche der Strategie für das Segment DIGITAL erzielen: Die Internationalisierung des Bahngeschäfts über Deutschland hinaus.



Daneben wurde im abgelaufenen Quartal das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Orchid Lux HoldCo S.à r.l., einer Holdinggesellschaft, die von durch Tochtergesellschaften der Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. ("KKR") beratenen und verwalteten Investmentfonds, Vehikeln und / oder Accounts kontrolliert wird, nach dem Eintritt aller Angebotsbedingungen erfolgreich vollzogen. KKR hält nach Vollzug rund 28,6 % der Anteile am Unternehmen. OHB plant weiterhin den Rückzug von der Börse, um die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie als privat gehaltenes Unternehmen zu erleichtern.



Zum aktuellen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird.





Ergebniskennzahlen im Überblick in TEUR Q3 2024 Q3 2023 9M 2024 9M 2023 +/- 9M Umsatz 233.106 274.812 691.415 718.558 -4 % Gesamtleistung 245.343 280.397 715.811 737.016 -3 % EBITDA 28.071 19.989 62.365 64.103 -3 % Bereinigtes EBITDA 31.772 19.989 72.509 64.103 +13 % EBIT 18.863 10.924 34.693 36.885 -6 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Periodenergebnis 12.008 5.305 17.367 18.999 -9 % Ergebnis je Aktie

in EUR 0,63 0,30 0,91 1,09 -17 % Finanzmittelbestand 23.409 25.270 23.409 25.270 -7 %





Kontakt:

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de





Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de



