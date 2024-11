EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

PVA TePla: Leichtes Umsatzwachstum bei deutlich verbesserter Profitabilität



12.11.2024 / 08:00 CET/CEST

PVA TePla: Leichtes Umsatzwachstum bei deutlich verbesserter Profitabilität Neunmonatsumsatz +3,7 % auf EUR 198,3 Mio. (9M 2023: EUR 191,2 Mio.), EBITDA +11,1 % auf EUR 32,4 Mio. (9M 2023: EUR 29,1 Mio.)

Ergebnis- und Wachstumstreiber vor allem Metrologie-Systeme für die Ultraschallmikroskopie sowie Füge- und Veredelungstechnologien

Prognose 2024 bestätigt und präzisiert

Umsetzung der Maßnahmen zur Strategie 2028 auf allen Ebenen weiter fortgeschritten

Fortschritte im Bereich Siliziumkarbid Wettenberg, 12.11.2024 - Die PVA TePla AG, führender Anbieter von High-Tech-Lösungen in den Bereichen Material- und Messtechnik, verzeichnet nach neun Monaten eine deutlich verbesserte Profitabilität bei leichtem Umsatzwachstum. Zugleich schafft PVA TePla die finanzielle Flexibilität für Investitionen in F&E, zusätzliche Kapazitäten sowie anorganisches Wachstum. In einem nach wie vor anspruchsvollen Branchenumfeld zeigen Umsatz- und Ergebnisanstieg die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategie: Der Umsatz stieg per Ende September um 3,7 % auf EUR 198,3 Mio. (9M 2023: EUR 191,2 Mio.) und das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) um 11,1 % auf EUR 32,4 Mio. (9M 2023: EUR 29,1 Mio.). Jalin Ketter, CEO der PVA TePla AG, sagt: "Wir sind mit den operativen Fortschritten und dem guten Geschäftsverlauf ebenso zufrieden wie mit der Ergebnisentwicklung. Die im Frühjahr vorgestellte 'Strategie 2028' setzt unser Team mit großem Engagement um. Insbesondere die steigende Nachfrage nach unseren Inspektionssystemen im Halbleitersegment bestätigt uns in unserem Kurs, diesen Geschäftsbereich kontinuierlich auszubauen." Die positive Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate basierte vor allem auf der guten Nachfrage nach Metrologie-Systeme für die Ultraschallmikroskopie im Segment Semiconductor Systems. Das Segment Industrial Systems profitierte im bisherigen Jahresverlauf von der Nachfrage nach Materialtechnologien. Die PVA TePla Gruppe erhielt in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 neue Aufträge in Höhe von EUR 107,2 Mio. (9M 2023: EUR 177,6 Mio.). Der verringerte Auftragsbestand mit insgesamt EUR 187,3 Mio. (30. September 2023: EUR 297,3 Mio.) stellt weiterhin eine solide Basis für das weitere Wachstum der Gruppe dar. Ein bedeutender Teil des Auftragseingangs im Segment Semiconductor Systems entfällt mittlerweile auf den Produktbereich der Metrologie-Systeme. PVA TePla treibt Umsetzung der "Strategie 2028" voran -

Fokus auf Investitionen in F&E PVA TePla sichert mit Forschung und Entwicklung im Technology Hub sowie durch strategische Investitionen nachhaltig den Wachstumspfad. Im dritten Quartal gelang dies insbesondere im Bereich der Kristallherstellung mit Siliziumkarbid (SiC). Dank der Arbeit des Technology Hub Teams ist PVA TePla nun in der Lage, SiC-Pulver - als Ausgangsmaterial für die Kristallherstellung - in verschiedenen Korngrößen mit konstant hoher Qualität und Reproduzierbarkeit herzustellen. 25-Prozent-Beteiligung an Scientific Visual: Fortschritt in der Volumenanalyse und Qualitätskontrolle Um im Geschäftsbereich Metrologie die Aktivitäten rund um das Zukunftsmaterial Siliziumkarbid (SiC) zu erweitern, schloss PVA TePla die strategische Partnerschaft mit Scientific Visual. In diesem Zuge wird derzeit an der 3D-Analyse von Siliziumkarbid-Kristallen, sogenannten Pucks, gearbeitet. Durch die Volumeninspektion des Kristalls ist ein noch früheres Erkennen von Defekten möglich als auf Wafer-Ebene. Hierdurch werden Materialabschnitte im Puck von hervorragender Qualität erkannt und gezielt für die Weiterverarbeitung ausgewählt: Produktionsprozesse werden beschleunigt, Ausschuss minimiert und Energie gespart. Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in beiden Segmenten Das Segment Semiconductor Systems trug mit einem Umsatz in Höhe von EUR 135,7 Mio. (9M 2023: EUR 133,8 Mio.) über zwei Drittel (68,5 %) zum Gesamtumsatz der ersten neun Monate 2024 bei (9M 2023: 70 %). Wesentliche Treiber für den Umsatzanstieg waren Anlagen zur Materialsynthese, wie beispielsweise Kristallzuchtanlagen, sowie akustische Metrologie-Systeme (Ultraschallmikroskopie). Das Betriebsergebnis stieg um 8,7 % auf EUR 23,4 Mio. (9M 2023: EUR 21,5 Mio.). Das Segment Industrial Systems erzielte ein Wachstum von 9,0 %; hier legte der Umsatz auf EUR 62,5 Mio. zu (9M 2023: EUR 57,4 Mio.) und hatte damit einen Anteil von 31,5 % (9M 2023: 30,0 %) am Gesamtumsatz. Füge- und Veredlungstechnologien standen hierbei im Mittelpunkt der Auslieferungen. Das Betriebsergebnis erhöhte sich leicht auf EUR 7,6 Mio. (9M 2023: EUR 7,5 Mio.). PVA TePla steigerte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zum Vorjahreszeitraum spürbar auf EUR 32,4 Mio. (9M 2024: EUR 29,1 Mio.). Die EBITDA-Marge stieg auf 16,3 % im Vergleich zu 15,2 % in den ersten neun Monaten 2023. Das operative Ergebnis vor Steuern (EBIT) stieg ebenfalls deutlich auf EUR 26,6 Mio. (9M 2023: EUR 23,9 Mio.) bei einer EBIT-Marge von 13,4 % (9M 2023: 12,5 %). Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit verbesserte sich aufgrund der erfolgreichen Abarbeitung wesentlicher Kundenverträge signifikant auf EUR 21,2 Mio. und ist damit deutlich positiv - in den ersten neun Monaten 2023 war der operative Cashflow mit EUR -0,01 Mio. noch negativ. Prognose 2024 bestätigt und präzisiert Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt das Unternehmen seine Prognosen und konkretisiert den Konzernumsatz und EBITDA in der unteren Hälfte der bekannten Bandbreiten von EUR 270 - 290 Mio. bzw. EUR 47 - 51 Mio. Kennzahlenübersicht Neunmonatszeitraum 9M/2024 9M/2023 Konzernumsatz in EUR Mio. 198,3 191,2 EBITDA in EUR Mio. 32,4 29,1 EBITDA-Marge 16,3 % 15,2 % EBIT in EUR Mio. 26,6 23,9 EBIT-Marge 13,4 % 12,5 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

in EUR Mio. 21,2 -0,01 Auftragseingang 107,2 177,6 davon Semiconductor Systems 71,4 118,4 davon

Industrial Systems 35,8 59,2 Book-to-Bill Ratio 0,54 0,93 Auftragsbestand 187,3 297,3 davon Semiconductor Systems 108,7 203,1 davon

Industrial Systems 78,6 94,2

Kontakt: Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com



12.11.2024 CET/CEST

