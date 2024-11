LEIPZIG (dpa-AFX) - Ein schwaches Marktumfeld für Biokraftstoffe hat Verbio zum Start in das neue Geschäftsjahr im Tagesgeschäft rote Zahlen eingebrockt. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stand im ersten Geschäftsquartal (bis Ende September) ein Verlust von 6,6 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Leipzig mit. Ein Jahr zuvor standen knapp 49 Millionen Euro operativer Gewinn, als Verbio noch von vertraglich fixierten und für das Unternehmen attraktiveren Prämien für Treibhausgasminderungen profitieren konnte. Nun aber sei die Nachfrage im deutschen Markt zurückgegangen, hieß es weiter.

"Das Ergebnis im ersten Quartal ist nicht zufriedenstellend", sagte Konzernchef Claus Sauter laut Mitteilung. Er sieht den Grund in den schwierigen Marktbedingungen in Europa und setzt auf gesetzliche Neuregelungen seitens des Bundesumweltministeriums. Im zweiten Halbjahr seien so "signifikante Ergebnissteigerungen" zu erwarten. Die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024/2025 eines operativen Ergebnisses von 120 bis 160 Millionen Euro bestätigte er./lew/jha/