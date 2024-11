EQS-Media / 12.11.2024 / 09:04 CET/CEST

Alzchem Group neuer Partner des FC Bayern Basketball München, 12. November 2024 - Der FC Bayern Basketball und das Unternehmen Alzchem mit Sitz in Trostberg haben sich für die neue Saison als Partner zusammengeschlossen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen. Mit der Alzchem Premium-Marke Creapure® wird der international renommierte Hersteller von Kreatin-Monohydrat als offizieller Gold Partner den Deutschen Meister auf seinem Weg durch die kommende Saison begleiten. Creapure® steht für höchste Reinheit und Qualität im Bereich der Sporternährung und ist weltweit bei Sportlerinnen und Sportlern anerkannt. Als führender und einzig westlicher Hersteller von Kreatin legt Alzchem besonderen Wert auf eine Produktion "made in Germany" sowie innovative Technologien. Die Partnerschaft mit dem FC Bayern Basketball markiert einen weiteren Meilenstein in der Verbindung von sportlicher Spitzenleistung und hochwertiger Ernährung. "Wir freuen uns, Creapure® als Partner an unserer Seite zu haben", sagt Adrian Sarmiento, Chief Strategy Officer des FCBB. "Mit einem verlässlichen Partner wie Creapure® setzen wir auf höchste Qualität und unterstützen die Performance des Teams." Die Zusammenarbeit umfasst nicht nur den direkten Support des Double-Gewinners während der Saison in EuroLeague und BBL, sondern auch gemeinsame Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, um die Bedeutung von sportgerechter Ernährung und Leistungssteigerung zu betonen. Creapure® wird in der Kommunikation im BMW Park, im neuen SAP Garden sowie auf den Social Media Kanälen des FCBB sichtbar sein und den Fans wichtige Einblicke in die Welt der Sporternährung bieten. "Der FC Bayern Basketball steht für Erfolg, Engagement und Teamgeist - Werte, die auch Creapure® verkörpert", erklärt Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group. "Wir sind stolz darauf, das Team mit Kreatin bester Qualität unterstützen zu dürfen und freuen uns auf eine erfolgreiche Saison." Über Creapure®

Creapure® ist die führende Marke für Kreatin-Monohydrat, produziert von der Alzchem Group in Deutschland. Das Unternehmen ist der einzige Produzent von Kreatin außerhalb Asiens und stellt dieses in eigens dafür gebauten Produktionsanlagen im bayerischen Chiemgau her. Die Herstellung ist nach dem Lebensmittelzertifizierungsstandard FSSC 22000 zertifiziert, einem von der Food Safety System Certification anerkannten Standard. Creapure® wird weltweit von Spitzenathleten aus verschiedensten Disziplinen geschätzt. Über den FC Bayern Basketball

Der FC Bayern Basketball (FCBB) gewann sechs deutsche Meisterschaften (1954, 1955, 2014, 2018, 2019, 2024) und fünfmal den deutschen Pokal (1968, 2018, 2021, 2023, 2024). Als einziger deutscher A-Lizenz-Klub spielt der Verein mit festem Startrecht in der EuroLeague, dem renommiertesten und anspruchsvollsten Wettbewerb nach der NBA. Ab Herbst 2024 trägt der FCBB seine EuroLeague-Spiele im brandneuen SAP Garden mit 11.500 Sitzplätzen im Münchner Olympiapark aus. Erste Spielstätte ist der BMW Park im Münchner Westpark (6.500 Sitzplätze). Über Alzchem

Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Alzchem bietet Antworten auf unterschiedliche globale Entwicklungen wie den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung der Menschen. Wir liefern Lösungen durch Marken und Produkte höchster Güte und durch eine nachhaltige Vision zur Mitgestaltung globaler Entwicklungen. Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von 540,6 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 81,4 Mio. Euro.



