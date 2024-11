NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr liege unter seiner Erwartung, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es zeichne sich ein schwaches erstes Geschäftsquartal ab. Eine schwache Prognose reduziere aber das Risiko weiterer Kürzungen und damit könne die Basis für eine Neubewertung der Aktien gelegt werden./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 02:16 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 02:16 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004