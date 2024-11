HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der weltweit größte Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen, hat die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Dabei zeigt sich ein beeindruckendes Wachstum in den Buchungserlösen und eine starke Verbesserung der Profitabilität. Mit einer optimistischen Prognose für das Geschäftsjahr 2024 sieht das Unternehmen weitere Chancen, seine Marktstellung zu stärken und den Umsatz auch in 2025 nachhaltig zu steigern. Finanzielle Highlights: Rekordwerte bei Buchungen und Umsatz In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 konnte HomeToGo ...

