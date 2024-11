Elmos hat auf dem gestrigen Capital Market Day seine mittelfristige Strategie für 2030 vorgestellt und damit die bullische These von mwb research bestätigt. Elmos strebt bis 2030 einen Umsatz von 1 Mrd. EUR an (9,5% CAGR - im Einklang mit der Branche), angetrieben durch wichtige Trends in der Automobilindustrie wie Elektrifizierung, autonomes Fahren und Digitalisierung von Fahrzeugen. Das Unternehmen hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, seinen FCF auf Industriestandard anzuheben und eine EBIT-Marge von 25% beizubehalten, während das Betriebskapital auf 25% des Umsatzes, die Investitionsausgaben auf unter 10% des Umsatzes und der Unternehmenssteuersatz auf unter 27% gesenkt werden sollen. Elmos hat einen strategischen "local-for-local"-Ansatz in China vorgestellt, der die Position und die Wertschöpfungskette im größten Automobilmarkt der Welt stärkt und gleichzeitig das geopolitische Risiko mindert. Die Umstellung auf ein fabrikloses Modell verbessert die operative Flexibilität und das Risikoprofil, indem es die großen Auftragsfertiger nutzt und sich mehr auf strategisches Design und Innovation konzentriert. Sollten die Ziele für 2030 erreicht werden - ein realistisches Szenario - könnte die Elmos-Aktie bei mittleren Multiplikatoren um ca. 150-200% steigen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre BUY-Empfehlung mit einem neuen Kursziel von 105,00 EUR, gestützt durch die herausragende Position in der Nische. CEO Dr. Arne Schneider wird weitere Einblicke auf der mwb research German Select Online-Konferenz am 3. Dezember geben, interessierte Investoren sind eingeladen, sich unter https://research-hub.de/events/registration/2024-12- 03-13-00/ELG-GR zu registrieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE