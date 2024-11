NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analystin Sara Russo hob in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung einen enttäuschenden Ausblick hervor - trotz der schon niedrigen Erwartungen. Sie geht zwar davon aus, dass Infineon seine Chancen im Bereich von KI-Servern ausnutzen wird. Dies scheine aber nicht auszureichen, um die anhaltende Schwäche in den anderen Endmärkten wie dem Automobilsektor auszugleichen./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 07:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 07:20 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006231004