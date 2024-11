NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Underperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Elektrotechnikkonzerns habe er kleinere Anpassungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte sich allerdings der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr nicht als konservativ erweisen, könnte dies die 2025er Konsensprognose einer Marge von 18,9 Prozent in Frage stellen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 17:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972