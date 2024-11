EQS-News: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Scherzer & Co. AG: Erstnotiz des PEAQ-Token lässt Wert- und Ergebnispotential für Scherzer & Co. AG erkennen



12.11.2024 / 10:41 CET/CEST

Seit heute wird der PEAQ-Token an verschiedenen Krypto-Handelsplätzen notiert. Aus ihrer Beteiligung an der EoT Labs GmbH hat die Scherzer & Co. AG derzeit Anspruch auf rund 30 Mio. PEAQ-Token und auf weitere 17 Mio. PEAQ-Token, die einem Liquiditätspool zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus hat die Smart Equity AG, an der die Scherzer & Co. AG direkt einen Anteil von rund 44% hält, Anspruch auf eine mittlere zweistellige Mio.-Anzahl PEAQ-Token. Die Anrechte auf Token wurden der Scherzer & Co. AG zu einem frühen Zeitpunkt gewährt und unterliegen üblichen Lock-up- und Vesting-Vereinbarungen. Die Token sind daher über einen längeren Zeitraum gar nicht bzw. nur sehr eingeschränkt veräußerbar. Daher können die anfänglichen Werte, die sich rechnerisch für die Scherzer & Co. AG ergeben, weder kurzfristig realisiert werden noch gibt es eine hinreichende Sicherheit, dass Token später zu lukrativen Kursen veräußert werden können. Die Scherzer & Co. AG hat den PEAQ-Token Bestand deshalb bisher nicht in der Berechnung des regelmäßig veröffentlichten Inventarwertes (NAV) berücksichtigt. Auch zukünftig werden lediglich endgültig realisierte Veräußerungserlöse in die Berechnung des NAV einfließen. Dabei wird auch die Versteuerung etwaiger Erträge bei der Berechnung des NAV berücksichtigt werden.



Köln, 12. November 2024



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

Fax (0221) 82032-30

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



