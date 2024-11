© Foto: Symbolbild



Seit Tagen rutscht die Bayer-Aktie nach unten, und viele Anleger fragen sich: Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen oder sollte man noch etwas abwarten? Bayer hat es im Moment nicht leicht - der Kurs hat ordentlich verloren, und die Erwartungen an das Unternehmen sind alles andere als euphorisch. In diesem Artikel schauen wir genauer hin: Wie steht Bayer aktuell da, was sagen die Charts, und worauf setzen die Analysten? Am Ende geben wir Ihnen eine klare Einschätzung, ob sich ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau lohnen könnte.

Aktuelle Lage: Warum verliert die Bayer-Aktie weiter an Wert?

Die Bayer-Aktie hat in den letzten Wochen ordentlich Federn gelassen. Aktuell steht sie bei rund 24 Euro und hat sich damit ganze 42 Prozent von ihrem 52-Wochen-Hoch bei 42 Euro entfernt. Ein Zeichen dafür, dass die Investoren im Moment wenig Vertrauen in das Papier haben. Dabei hatte die Aktie eine Zeit lang sogar recht stabil geöffnet, aber im Verlauf des Handelstages immer wieder verloren - ein klares Signal, dass der Druck am Markt zunimmt.

Die Schwäche der Bayer-Aktie hängt vor allem mit gemischten Unternehmenszahlen zusammen. Im Juni 2024 musste Bayer für das zweite Quartal ein negatives Ergebnis von -0,03 Euro je Aktie vermelden, während der Umsatz mit 11,14 Milliarden Euro nur knapp über dem Vorjahr lag. Die Erwartungen für die bevorstehenden Quartalszahlen am 12. November sind eher verhalten. Analysten rechnen mit einem leichten Gewinn von 0,314 Euro pro Aktie, jedoch einem kleinen Umsatzrückgang um 0,73 Prozent auf etwa 10,27 Milliarden Euro. Diese verhaltene Prognose sorgt verständlicherweise für Unsicherheit bei den Anlegern.

Die Charttechnik: Steht ein Kursaufschwung bevor?

Aus technischer Sicht kämpft die Aktie mit einem klaren Abwärtstrend, und die Unterstützungslinie bei rund 24 Euro wird immer wieder getestet. Am 6. November fiel die Aktie mit 23,73 Euro sogar auf ihr 52-Wochen-Tief und hat sich seitdem nur wenig erholt. Solche Abwärtstrends deuten oft auf eine länger anhaltende Schwäche hin, was insbesondere bei kurzfristigen Anlegern Nervosität auslöst.

Aktuell liegt Bayer in etwa auf dem 27. Platz im DAX, also in der unteren Hälfte, während Schwergewichte wie SAP mit über 250 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ganz vorne mitmischen. Der Marktwert von Bayer liegt momentan bei rund 24 Milliarden Euro. Das Problem: Bayer liegt mit seinem Kurs derzeit unter mehreren wichtigen Marken, was potenzielle Investoren eher vorsichtig werden lässt. Die Hoffnung bleibt jedoch, dass sich die Aktie auf dem aktuellen Niveau stabilisiert, bevor eine Bodenbildung einen Kursanstieg möglich machen könnte. Die Frage bleibt aber: Lohnt sich der Einstieg schon jetzt? Der RSI jedenfalls deutet mit einem Wert knapp über der 30 und aufstrebender Tendenz auf einen möglichen Rebound hin.

Ausblick und Bewertung: Kann Bayer die Kurve kriegen?

Fundamental betrachtet könnte sich bei Bayer durchaus etwas tun. Die Gewinnprognose für 2024 liegt aktuell bei rund 5,01 Euro pro Aktie, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Doch der erwartete Umsatz von 46,86 Milliarden Euro bleibt leicht hinter dem Vorjahreswert zurück - und damit auch hinter den Hoffnungen, dass Bayer bald wieder auf Wachstumskurs geht. Analysten sind sich in ihrer Einschätzung daher uneinig: Einige erwarten in den kommenden Monaten eine Stabilisierung, andere sehen weiterhin Risiken, die sich negativ auf die Aktie auswirken könnten.

Für langfristige Investoren könnte jedoch gerade die aktuelle Schwäche eine Möglichkeit darstellen, günstig in die Aktie einzusteigen. Bayer ist nicht nur im Pharmasektor stark aufgestellt, sondern hat auch im Bereich Agrarchemie ein stabiles Standbein, das für Umsatzwachstum sorgen könnte. Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,25 Euro ausgegeben - ein deutlicher Anstieg vom derzeitigen Kurs. Es bleibt aber abzuwarten, ob Bayer die Erwartungen erfüllen kann und somit den Weg für höhere Kurse freimacht.

Halten oder kaufen?

Wer langfristig denkt, könnte die aktuelle Schwäche der Bayer-Aktie als Chance sehen. Die Quartalszahlen, die heute, am 12.11.2024 veröffentlicht wurden und die Dividende von 0,11 Euro je Aktie lassen erwarten, dass Bayer mittelfristig wieder an Stabilität gewinnt. Auch die Charttechnik zeigt, dass die Aktie auf einem niedrigen Niveau angekommen ist und die Chancen für einen Rebound steigen könnten - vor allem für geduldige Anleger, die kurzfristige Schwankungen in Kauf nehmen können.

Für kurzfristige Anleger könnte ein Abwarten ratsam sein, da sich der Kurs eventuell noch nicht ganz auskonsolidiert hat. Wer jedoch ein wenig Risikobereitschaft mitbringt und das langfristige Potenzial des Unternehmens sieht, könnte sich Bayer jetzt schon einmal ins Depot legen und auf eine schrittweise Erholung setzen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

