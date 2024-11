Die europäischen Energiemärkte haben den Oktober gut überstanden, die meisten Terminkontrakte schlossen in der Nähe des September-Niveaus. Auf dem Gasmarkt herrschten jedoch angespanntere Bedingungen, die den Aufbau von Lagerbeständen begrenzten. In Verbindung mit den sich abzeichnenden Versorgungsrisiken führte dies zu höheren Gaspreisen. Dem Aufwärtstrend folgten auch die Strompreise, insbesondere in den von Gas dominierten Märkten […]Die europäischen Energiemärkte haben den Oktober gut überstanden, die meisten Terminkontrakte schlossen in der Nähe des September-Niveaus. Auf dem Gasmarkt herrschten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...