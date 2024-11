EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen peaq mit erfolgreichem Token-Launch Berlin, 12. November 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in die Blockchain-Industrie, gibt den erfolgreichen Token Launch von peaq, ihrer ersten Inkubation und einer führenden Plattform im Bereich der Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), bekannt. Advanced Blockchain erhielt für ihre Inkubationsleistungen peaq-Token, die einem Anteil von 2,1 % der gesamten Tokenanzahl entsprechen. Der Launch markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von peaq und unterstreicht die Vision, eine dezentralisierte, gemeinschaftlich verwaltete Infrastruktur für zukunftsweisende Branchen wie Mobilität, Energie und das Internet der Dinge (IoT) zu revolutionieren. Seit der Gründung im Jahr 2017 hat peaq insgesamt 44,9 Millionen US-Dollar in fünf Finanzierungsrunden gesammelt und sich als Schlüsselakteur im DePIN-Sektor etabliert. Zudem sammelte peaq im März 2024 in einer Pre-Launch-Runde unter Führung von Generative Ventures und Borderless Capital weitere 15 Millionen US-Dollar ein. Wichtige Partnerschaften mit Unternehmen wie Bosch, Continental und Deutsche Telekom unterstützen peaqs Entwicklung und bereiten den Weg, um Bereiche wie Mobilität, Energie und IoT durch gemeinschaftlich verwaltete, dezentrale Infrastrukturen zu transformieren. Der Token-Launch bringt peaq einen großen Schritt näher an das Ziel, eine maschinengetriebene Wirtschaft der Zukunft zu verwirklichen. "Wir gratulieren dem gesamten peaq-Team zu diesem bedeutenden Meilenstein", sagt Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG. "Dieser erfolgreiche Start bestätigt die Innovationskraft von peaq und eröffnet ein enormes Potenzial für Blockchain-Technologien in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Das Team ist gut aufgestellt, um neue Standards für dezentrale Infrastrukturen zu setzen und die Zukunft der Maschinenwirtschaft aktiv zu gestalten." Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ . Kontakt:

