Ringmetall stärkt Marktposition bei Großgebinde-Linern durch Akquisition von FIB Beer Systems



12.11.2024

Ringmetall stärkt Marktposition bei Großgebinde-Linern durch Akquisition von FIB Beer Systems Akquisition der FIB Beer Systems BV mit Sitz in Heerenveen, Niederlande aus Sondersituation

Hersteller von Biertanks mit globaler Reichweite und Kundenbasis von mehr als 20.000 installierten Tanks

Umsatzzuwachs von rund 8 Mio. Euro bei vielversprechendem Synergiepotenzial München, 12. November 2024 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat sich auf den Erwerb der FIB Beer Systems BV mit Sitz in Heerenveen, Niederlande, geeinigt. Ringmetall wird den Hersteller von Biertanks mit Wirkung zum 7. November 2024 mit sämtlichen Tochtergesellschaften übernehmen. FIB Beer Systems ist spezialisiert auf die Produktion, die Installation und die Wartung von Biertanksystemen. Als weltweit agierendes Unternehmen hat die Gesellschaft über 20.000 Biertankanlagen in Cafés, Restaurants, Brauereien und Event Locations auf allen fünf Kontinenten installiert. Die Tankgrößen reichen von 125 bis 1.000 Litern und mehr. Ringmetall erwirbt FIB Beer Systems mit einem Umsatz von rund 8 Mio. Euro aus einer Sondersituation heraus. Die Gesellschaft wird als schuldenfreie Holding inklusive sämtlicher Tochtergesellschaften von einem Finanzinvestor übernommen. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag und wird vollständig aus den vorhandenen liquiden Mitteln des Unternehmens finanziert. "Normalerweise stellen Unternehmen in Sondersituation keine attraktive Option als Akquisitionsziele für uns dar", unterstreicht Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "In diesem speziellen Fall erwarten wir uns jedoch erhebliches Synergiepotenzial aus der Transaktion. Ringmetall ist heute bereits ein weltweit führender Hersteller von Großgebinde-Linern, die unter anderem in Biertanks zur Anwendung kommen. Mit der Akquisition eines Tankherstellers weiten wir zum einen unsere potenzielle Kundenbasis mit Bezug auf die bereits installierten Tanksysteme aus. Zum anderen eröffnet uns der Zukauf die Möglichkeit, den immer noch in der Entstehung befindlichen Markt für Biertankanlagen in Gastronomiebetrieben aktiv mitzugestalten und sein Wachstum voranzutreiben." Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de . Kontakt: Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. 2023 erwirtschaftete Ringmetall mit 867 Mitarbeitenden einen Konzernumsatz von 181,6 Millionen Euro.



