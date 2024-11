Ubitus K.K. (im Folgenden Ubitus), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Streaming, stellt am 13. November auf dem NVIDIA AI Summit Japan 2024 in Tokio eine Reihe von KI-Innovationen vor. Während des Gipfels wird Ubitus drei KI-gesteuerte Innovationen vorstellen, die auf NVIDIA-Technologien basieren und darauf ausgelegt sind, Sektoren vom Gaming bis hin zu breiteren Branchen zu transformieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241111177951/de/

Ubitus invites attendees to visit Gold sponsor section booth19 at the NVIDIA AI Summit Japan 2024 in Tokyo on November 13th. (Graphic: Business Wire)

LLM-gesteuerte Roboter-KI: Pionierarbeit in der Mensch-Roboter-Interaktion

Ubitus stellt seine LLM-gesteuerte KI-Robotertechnologie vor, die von NVIDIA Jetson als Kern des Roboters angetrieben wird und nahtlos in ein großes Sprachmodell integriert ist, das auf dem leistungsstarken H100-Grafikprozessor läuft. Benutzer können dem Roboter Befehle in natürlicher Sprache erteilen, sodass er sie ohne komplexe Programmierung verstehen und darauf reagieren kann. Ubitus hat auch visuelle Erkennungsfunktionen integriert, die es dem Roboter ermöglichen, bestimmte Objekte über seine Kamera zu identifizieren, sobald er Befehle erhält. Dieser Durchbruch hat vielseitige Anwendungen in verschiedenen Sektoren wie Sicherheit, Gesundheitswesen und Einzelhandel und setzt neue Maßstäbe für intuitive Echtzeit-Roboteranwendungen.

NVIDIA ACE-gestützte digitale Menschen in UE5: Lebensechte virtuelle Interaktion neu definiert

Ubitus präsentiert außerdem den digitalen Menschen, der mit Unreal Engine 5 (UE5) erstellt wurde und von NVIDIA ACE angetrieben wird, was einen bedeutenden Fortschritt bei interaktiven digitalen Erlebnissen darstellt. Diese virtuellen Wesen verfügen über ein Konversationsgedächtnis, die Abfrage von Hintergrundwissen (RAG) und mehrsprachige Fähigkeiten, die dynamische, kontextbezogene Interaktionen ermöglichen. Ihre Mimik und emotionale Reaktionsfähigkeit bieten ein lebensechtes und immersives Erlebnis. Durch die Kombination dieser intelligenten Interaktionsfunktionen mit Cloud-Streaming bietet Ubitus nahtlose, immersive Erlebnisse, die auf verschiedenen Geräten zugänglich sind und revolutioniert so die Nutzerbindung.

KI-VTuber Ubi-chan mit Apple Vision Pro: Neue Geräte verbessern das immersive Interaktionserlebnis

Ubi-chan, angetrieben von NVIDIA Rivas Text-to-Speech- und Audio-to-Face-Lippensynchronisationstechnologie, reagiert sofort auf Sprachbefehle und wandelt Sprache in fließende Lippenbewegungen um, um eine lebensechte Darstellung zu erzielen. Mit der automatischen Spracherkennung (ASR) von NVIDIA und der fortschrittlichen Handverfolgungstechnologie können Benutzer mit Ubi-chan interagieren und ihre realistischen Reaktionen auf berührungsähnliche Gesten erleben. Dieser Durchbruch haucht virtuellen KI-Charakteren neues Leben ein und setzt einen beispiellosen Standard für virtuelle interaktive Erlebnisse.

Wesley Kuo, CEO von Ubitus, zeigte sich begeistert von der Veranstaltung: "Als führendes Unternehmen im Bereich KI und Cloud-Gaming ist Ubitus bestrebt, die Zukunft KI-gesteuerter Interaktionen zu präsentieren. Der NVIDIA AI Summit Japan bietet die perfekte Plattform, um zu zeigen, wie unsere Lösungen Innovationen in verschiedenen Branchen vorantreiben können."

Ubitus lädt die Teilnehmer ein, den Stand 19 des Goldsponsors zu besuchen, um Live-Demonstrationen dieser revolutionären KI-Technologien zu sehen und zu erfahren, wie sie die Zukunft der Mensch-Computer-Interaktion gestalten.

Über Ubitus

Ubitus K.K. ist ein auf GPU-Virtualisierung, Cloud-Lösungen und Streaming-Plattformen spezialisierter Technologieführer. Der Fokus liegt auf außergewöhnlichen Cloud- und KI-Diensten, die dem Kunden Mehrwert bieten. Mithilfe von leistungsstarken GPUs hat Ubitus ein vielfältiges Angebot von KI-Lösungen entwickelt, wie zum Beispiel UbiGPT (Taiwan LLM), Ubi Anchor (AI anchor), Ubi-chan (AI avatar) und UbiArt (Software für die Generierung von Bildern und Videos). Ubitus erstellt maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Dank der Cloud Gaming-Lösungen von Ubitus können Nutzer AAA-Gaming auf zahlreichen Geräten genießen. Das umfassende Game Development Kit (GDK) und die Game-Bibliothek bieten eine One-Stop-Lösung für schnelle Bereitstellung für internationale Kunden, die sich für Cloud Gaming interessieren. Für Metaverse-Anwendungen verfügt Ubitus über umfangreiche globale Ressourcen für die Bereitstellung über die Cloud für das Streamen von interaktivem Mediencontent, was von Plattformbetreibern und Entwicklern von digitalen Inhalten benötigt wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241111177951/de/

Contacts:

Medienkontakt

TEL: +81-3-6435-3295 (Tokyo)

+886-2-2717-6123 (Taipei)

Medienkontakt: pr@ubitus.net

Geschäftliche Anfragen: contact@ubitus.net