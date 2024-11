DJ Künftiger Hannover-Rück-CEO wird auch Talanx-Vorstandsmitglied

DOW JONES--Der künftige Vorstandschef der Hannover Rück wird auch in den Vorstand des Mutterkonzerns einziehen. Wie die Talanx AG mitteilte, wird Clemens Jungsthöfel zum 1. April in den Vorstand berufen. Zu dem Zeitpunkt übernimmt er auch den Vorstandsvorsitz der Hannover Rück, wie der Rückversicherer am Freitag mitgeteilt hatte.

Jean-Jacques Henchoz hatte vergangene Woche angekündigt, seinen Ende März auslaufenden Vorstandsvertrag bei der Hannover Rück nicht zu verlängern. Nun wurde mitgeteilt, dass er auch das Führungsgremium von Talanx verlässt. Sein designierter Nachfolger Jungsthöfel ist derzeit Finanzvorstand der Hannover Rück

