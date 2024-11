Verbio SE gab die Ergebnisse für Q1 24/25 (Geschäftsjahr: 1. Juli - 30. Juni) bekannt, die deutlich unter den Erwartungen lagen. Der Umsatz belief sich auf 358 Mio. EUR, was einem Rückgang von 26,7% im Vergleich zum Vorjahr und 7% unter dem Konsens entspricht. Das EBITDA sank stark auf -6,6 Mio. EUR, deutlich unter den Erwartungen von 15 Mio. EUR und weit entfernt vom Vorjahreswert von 48,8 Mio. EUR, was einen Rückschlag in der Rentabilität nach ersten Anzeichen einer Erholung im Q4 23/24 signalisiert. Die Verzögerung wird auf anhaltend niedrige Biodieselpreise in Europa und die laufende Hochlaufphase der Bioethanol-Produktion in den USA zurückgeführt. Trotz kurzfristiger Herausforderungen und politischer Unsicherheiten in den USA und Deutschland erwartet Verbio eine Trendwende im zweiten Halbjahr 24/25 und bestätigt die EBITDA-Jahresprognose von 120-160 Mio. EUR. Die Expansion in den USA sollte ab dem Geschäftsjahr 25/26 Wachstum und nachhaltige langfristige Rentabilität fördern. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung, senken jedoch das Kursziel auf 24,00 EUR (von 30,00 EUR) aufgrund reduzierter kurzfristiger Rentabilitätserwartungen. Verbio wird heute um 14:00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz zu den Q1 24/25 Ergebnissen abhalten. Hier registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2024-11-12-14-00/VBK-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE