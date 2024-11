Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: SIXT | Grab | infineon - Bill Anderson ist bei Bayer fehl am Platze! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - wieder im Rückwärtsgang Tops & Flops - Rheinmetall-Aktie läuft weiter Grab - Aktie hebt nach Zahlen ab Monolithic Power - verborgene Short-Attacke - BAE - Aktie nach Zahlen leicht im Minus Infineon - Aktie an der DAX-Spitze Bayer - nächster Crash nach Zahlen SAF-Holand - läuft nicht mehr rund Sixt - Prognose wird erneut gekürzt Secunet - ein Lichtblick im trüben Markt Verbio - es geht weiter abwärts PVA Tepla - Aktie nach Zahlen im Plus Cancom - Zahlen drücken Aktie deutlich ins Minus Musterdepot - Bayer sorgt für Verluste Healwell AI - Zahlen stehen an Zuschauerfragen