Das Berliner Batteriespeicher-Startup Terra One veräußert Projekte in Deutschland an ein britisches Unternehmen. Mit dem Erlös wollen die Deutschen eigene Speichervorhaben realisieren. Die britische Castleton Commodities International LLC (CCI) erwirbt ein Portfolio an Projekten für Batteriespeicher in der Größenordnung in Deutschland von 310 Megawatt (MW). Veräußerer ist das Berliner Startup Terra One Climate Solutions GmbH.Wie CCI mitteilte, werde die Tochter S4 Energy BV die Vorhaben bauen, betreiben ...

