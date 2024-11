Die meistgehandelten Produkte: Milliardenverlust bei Bayer!

Der DAX® gab heute zu Beginn des Handelstages seine Gewinne von Gestern wieder ab. Grund dafür waren enttäuschende Quartalszahlen von einigen DAX®-Unternehmen. Der deutsche Leitindex steht knapp 0,8 Prozent tiefer und ist damit wieder ein größeres Stück von seinem Allzeithoch entfernt. Zudem kamen negative Vorgaben aus Asien und auch der Schwung an der Wall Street hat abgenommen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Bayer.

Heute wurde das langweilige Glyphosat-Thema durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen des Chemiekonzerns abgelöst. Die Zahlen fielen deutlich unter die Erwartungen. Vor allem Abschreibungen im Agrarbereich führten wieder zu einem Milliardenverlust. Die Perspektiven bleiben wohl auch für 2025 trüb. Die Aktie viel um rund 14 Prozent auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Damit ist der Börsenwert von Bayer dieses Jahr um 36 Prozent gefallen und gehört damit zum größten DAX®-Verlierer. Auch Call-Optionsscheine auf PayPal sind heute stark gefragt. Mit dem gestrigen Kursanstieg hat die Aktie des Online-Zahlungsdienstleisters ein neues 12-Monats-Hoch erreicht. Damit konnte die Aktie sich nach ihrem dramatischen Absturz um mehr als 80 Prozent wieder etwas erholen. Analysten und Anleger sind optimistisch gestimmt und das Unternehmen untermauert dies mit soliden Quartalszahlen. Im Blickpunkt der Anleger stehen am heutigen Morgen ebenfalls Call-Optionsscheine auf Tesla. Die Aktie hob nach dem US-Wahlsieg Trumps ab und war kaum zu stoppen. Der Börsenwert des Autoherstellers stieg um mehr als USD 300 Milliarden auf über USD 1 Billionen. Das Papier notiert 39 Prozent höher seit dem 5. November.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD06S0 6,33 19302,49 Punkte 19919,88 Punkte 29,28 Open End Bayer AG Call UG02ZJ 2,25 214,275 EUR 19,53 EUR 9,86 Open End Rheinmetall AG Call HD3PMD 18,39 578,40 EUR 393,97 EUR 3,39 Open End Bayer AG Call HD737G 0,22 214,275 EUR 19,69 EUR 10,58 Open End DAX® Call HD8R3R 6,90 19303,00 Punkte 18639,22 Punkte 28,00 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2024; 10:28 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag PayPal Holdings Inc. Call HD6XWC 0,86 87,06 USD 85,00 USD 9,59 19.03.2025 Coinbase Global Inc. Call HD8GBZ 12,03 339,01 USD 220,00 USD 2,68 15.01.2025 Tesla Inc. Call HD73T3 2,46 358,80 USD 375,00 USD 13,88 18.12.2024 BASF SE Call HD9KZC 0,67 19321,00 Punkte 20000,00 Punkte 290,71 10.12.2024 Tesla Inc. Call HD6Z2B 6,15 358,80 USD 370,00 USD 5,52 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2024; 10:38 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 9,77 361,20 USD 226,73 USD 3 Open End E.ON SE Long HC68UZ 9,11 119,475 EUR 6,02 EUR 2 Open End Coinbase Global Inc. Long HD39MA 9,72 340,045 USD 216,22 USD 3 Open End DAX® Long HD1GPF 0,66 19333,00 Punkte 18673,86 Punkte 25 Open End Bayer AG Long HD3K77 1,38 21,665 EUR 17,54 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2024; 10:43 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!