Die TUI-Aktie konnte die wichtige Marke von acht Euro bislang nicht überwinden. Am Montag drehte der Kurs bei 7,98 Euro nach unten, rettete sich aber zum Börsenschluss ins Plus. Am heutigen Dienstag steht die Aktie im Minus. Trotz dieser temporären Schwäche sind die langfristigen Aussichten vielversprechend. Auf der World Travel Market (WTM) in London, der zweitgrößten Tourismusmesse nach der ITB, wurde Optimismus verbreitet. Laut der fvw zeigt der WTM Global Travel Report ein positives Bild: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...