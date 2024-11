Mehrere Photovoltaik-Anlagen in China sind bereits mit den 665 Watt-Solarmodulen ausgestattet. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Aiko erschien im vergangenen Jahr auf der Bildfläche. Er verfügt über Hocheffizienzmodule, die mittlerweile einen Wirkungsgrad von 24,6 Prozent aufweisen. Diese würden nun auch für Photovoltaik-Projekte in China ausgeliefert. Erste Anlagen seien realisiert, teilte Aiko am Mittwoch mit. Die 665 Watt-Module "Comet 2U" seien dabei auf Wohn- und Gewerbegebäuden in Tianjin und Shandong installiert worden. Das Unternehmen kündigte an, auch künftig den Wirkungsgrad seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...