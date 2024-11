Zürich - Die Laufschuhfirma On ist im dritten Quartal 2024 weiter stark gewachsen. Auch die operative Marge nahm deutlich zu. Schub erhielt On durch die Olympischen Spiele in Paris. Zudem machen Partnerschaften mit Stars wie Zendaya die Marke bei jungen Leuten beliebter. «Es war das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte», sagte Co-CEO und Finanzchef Martin Hoffmann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Das an der New Yorker Börse kotierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...