Infineon meldete gemischte Q4-Ergebnisse mit einem Umsatz von EUR 3,92 Mrd. (-6% yoy), leicht unter den Erwartungen. Die Segmentmarge lag bei 21,2% und übertraf damit den Konsens um 1,1 Prozentpunkte. Das unverwässerte EPS war leicht negativ bei -0,07 EUR, beeinträchtigt durch eine Zahlung von EUR 468 Mio. im Rahmen einer Einigung mit Qimonda. Wie erwartet sank der Auftragsbestand weiter, was eine verhaltene Nachfrage in den wichtigsten Endmärkten widerspiegelt: Die Nachfrage im Automobilbereich hat sich stabilisiert und wird leicht rückläufig erwartet, die industrielle Nachfrage soll deutlich sinken, und das CSS-Segment wird voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben. Dies wird teilweise durch allmähliche Verbesserungen in der Unterhaltungselektronik und eine steigende Nachfrage nach KI-Servern ausgeglichen. Infineons Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt sehr vorsichtig, deutet jedoch darauf hin, dass die Nachfrage im späteren Jahresverlauf anziehen könnte. Das Unternehmen rechnet nun mit einem leichten Umsatzrückgang im Jahresvergleich und Segmentmargen im mittleren bis hohen Zehnerbereich. Die Analysten von mwb research haben ihre Schätzungen angepasst, was zu einem neuen Kursziel von 37,00 EUR führt, und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG