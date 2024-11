Berlin - Der bisherige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, will zur Bundestagswahl in seiner Heimatstadt Wuppertal für die CDU antreten.Wie der "Spiegel" berichtet, habe Haldenwang Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) darüber informiert, dass er kandidieren möchte. Er werde aus dem Amt ausscheiden, sobald er die Kandidatur beginne, hieß es aus der Bundesregierung.Der Wuppertaler CDU-Chef Johannes Slawig bestätigte laut "Spiegel", dass Haldenwang als Direktkandidat für den Wahlkreis Wuppertal I antreten wolle. Der CDU-Kreisvorstand werde am Donnerstag über den Vorschlag beraten und eine Empfehlung für die Aufstellungsversammlung am 30. November abgeben. "Ich bin froh, dass wir Thomas Haldenwang für die Kandidatur gewinnen konnten", sagte Slawig.