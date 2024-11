Hannover - Die CDU in Niedersachsen legt in der von Insa gemessenen Wählergunst weiter zu und baut den Abstand zur regierenden SPD aus. Das berichtet die "Bild" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf den neuen "Niedersachsen-Trend" des Instituts.Wäre am Sonntag Landtagswahl, käme demnach die CDU auf 31 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als bei der Insa-Umfrage vor einem Jahr. Die SPD landet nun bei 26 Prozent und verliert einen Prozentpunkt. Die Grünen, die seit 2022 die Regierungskoalition mit der SPD bilden, rutschen um drei Prozentpunkte auf jetzt zehn Prozent ab. Die AfD verliert einen Punkt auf 16 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) würde aus dem Stand auf sechs Prozent kommen. Die FDP stagniert bei vier Prozent, die Linke verliert einen Punkt auf zwei Prozent.Insa-Chef Hermann Binkert sagte der Zeitung: "Die CDU hat die Qual der Wahl. Sie würde in allen drei möglichen Konstellationen den Ministerpräsidenten stellen."Für den "Niedersachsen-Trend" befragte Insa vom 4. bis zum 11. November 2024 insgesamt 1.000 wahlberechtigte Niedersachsen. Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Herbst 2027 statt.