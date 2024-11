München (ots) -Wie sieht das Leben der Schlagersängerin Isi Glück abseits der Ballermann-Bühne aus? Wie wollen die Reality-Stars Desiree und Jörg Hansen ihre Ehe retten? Schaffen es die "Dönerboys" Kilian und Thilo Gildenberg ihre dritte "Döliner"-Filiale am Ballermann zu eröffnen? In der neuen Joyn-Doku-Soap "We love Mallorca", erzählen 15 deutsche Mallorquiner ihre ganz persönlichen Lebensgeschichten auf der Sonneninsel. Und das mit allen Höhen und Tiefen: Wie gehen sie mit Erfolgsdruck und Selbstzweifeln um? Wer schafft es, seinen Traum zu erfüllen? Und wer hat bereits sein Glück gefunden? Ihre Geschichten sind so vielseitig wie die Insel selbst. Doch eines verbindet sie alle: We love Mallorca.Diese Auswanderer teilen außerdem in "We love Mallorca" ihr Inselleben:- Christian Imbusch, Immobilienmogul und Superreicher, genießt mit seiner Freundin Jennifer ein Leben im puren Luxus - inklusive der einen oder anderen Eskapade auf der 40-Meter-Yacht.- Kann Pop-Art-Künstler Dennis "Deklart" Klapschus seinen elitären Kundenstamm auf Mallorca erweitern und mit seinen besonderen Designs begeistern?- Felix Jaehn, Robin Schulz, Tyga - sie alle traten bereits in den Clubs von Dominik Mosbacher auf. Doch wie läuft das Wintergeschäft auf der Insel, wenn keine Touristen mehr da sind? Hat Dominik einen Plan oder droht sein Club Miese zu machen?- Bierkönig Resident DJ und trockener Alkoholiker Aaron Müller offenbart die Schattenseiten des Partylebens am Ballermann.- Tritt Unternehmersohn Phil Diederichs mit seiner eigenen Partyreihe in die unternehmerischen Fußstapfen seines Vaters - oder verwechselt er Party und Business?- Wird Drag Queen Ruda Puda der mallorquinen Drag-Szene als Jurymitglied zur "Miss Drag Queen Wahl Mallorca" zu neuem Schwung verhelfen?- Mehr schein als sein beim "Treasure Hunting Couple" Giorgio und Caro? Welche Schätze ziehen der erfolgreiche Marketingexperte und das "Stay-at-Home-Girlfriend" wirklich aus dem Wasser?"We love Mallorca", die neuen Folgen ab Montag, 18. November 2024, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn"We love Mallorca" wird produziert von Banijay Productions Germany.Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Luisa HollmannTel.: +49 (0) 89 95071185luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95071172email: isabella.toennes@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.joyn.deJoynEin Unternehmen der ProSiebenSAT.1Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5907011