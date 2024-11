Die paragon GmbH & Co. KGaA verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 Umsatzerlöse von 106,3 Millionen Euro, verglichen mit 122 Millionen Euro im Vorjahr. Der Rückgang resultiert aus dem Verkauf des Starterbatteriegeschäfts und geringeren Kundennachfragen. Das EBITDA lag bei 12,9 Millionen Euro (Vorjahr: 16,3 Millionen Euro), was einer ...

