Das Photovoltaik-Kraftwerk in Krempe liefert künftig 50 Gigawattstunden Solarstrom jährlich. Eprimo hat dafür einen zweijährigen Abnahmevertrag geschlossen und liefert ihn an seine sogenannte Grünstromcommunity, die die Beschaffung mitfinanzierte. Die Photovoltaik-Anlage mit 49 Megawatt Leistung in Krempe in Schleswig-Holstein ist kürzlich offiziell eingeweiht worden. Es war zugleich der Startschuss für die Belieferung von Eprimo mit jährlich etwa 50 Gigawattstunden Solarstrom, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Eprimo hat im vergangenen Jahr einen Stromabnahmevertrag (PPA) mit dem Vermarkter ...

