Von Helena Smolak

DOW JONES--Astrazeneca plant weitere Investitionen von 2 Milliarden US-Dollar in den USA. Damit ist der Pharmakonzern eines der ersten großen ausländischen Unternehmen, das seine Ausgaben in die USA verlagert, nachdem Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf das Ergebnis der US-Wahl, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, und lässt die Pläne von Astrazeneca, in einen Impfstoffstandort in Liverpool zu investieren, zweifelhaft erscheinen.

Das Investment von Astrazeneca würde auf der Finanzierung aufbauen, die der Pharmakonzern bereits für die USA zugesagt hatte, und den Gesamtbetrag, den das Unternehmen ausgeben will, auf 3,5 Milliarden Dollar erhöhen. Dies ist die größte Investition des Konzerns der vergangenen zehn Jahre.

November 12, 2024 09:56 ET (14:56 GMT)

