Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA74734T1049 PyroGenesis Canada Inc. 12.11.2024 CA74739V1040 PyroGenesis Canada Inc. 13.11.2024 Tausch 1:1US2362721001 Danimer Scientific Inc. 12.11.2024 US2362724070 Danimer Scientific Inc. 13.11.2024 Tausch 40:1