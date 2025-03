The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.03.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.03.2025ISIN NameGB00BMCBZL07 TRPL.PT.ENG.TRANS. -,01IT0005428971 COMAL S.P.A.AU000000G1A1 GALENA MINING LTDUS05360L4032 AVENUE THERAP. DL-,0001US2362724070 DANIMER SCIENT.INC. O.N.