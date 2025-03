Das Instrument 9NM IT0005428971 COMAL S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.03.2025The instrument 9NM IT0005428971 COMAL S.P.A. EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.03.2025 and ex capital adjustment on 20.03.2025Das Instrument 2XX0 NO0013293142 XXL ASA A NK 0,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.03.2025The instrument 2XX0 NO0013293142 XXL ASA A NK 0,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.03.2025Das Instrument H4W BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.03.2025The instrument H4W BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.03.2025 and ex capital adjustment on 20.03.2025Das Instrument 0FF BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD DL 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.03.2025The instrument 0FF BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD DL 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.03.2025 and ex capital adjustment on 20.03.2025Das Instrument 8GG AU0000177271 GREEN TECH.METALS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.03.2025The instrument 8GG AU0000177271 GREEN TECH.METALS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.03.2025 and ex capital adjustment on 20.03.2025