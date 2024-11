Zürich - Der Kurs des Euro und des Dollar sind zum Franken leicht gesunken. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9353 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als gegen Mittag (0,9371). Auch der Dollar hat zum Franken leicht an Terrain eingebüsst. Am späten Nachmittag wurde der Greenback zu 0,8815 Franken gehandelt nach 0,8829 am Mittag. Der Dollar setzt derweil seine Stärke gegenüber dem Euro fort, während der Euro ...

