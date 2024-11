The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2024ISIN NameCA74734T1049 PYROGENESIS CANADA INC.SE0007871645 KINDRED GR.SDR LS-,000625SE0015660345 DEVERSIFY HEALTH ABUS2362721001 DANIMER SCIENTIFIC