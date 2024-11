DJ PTA-Adhoc: Bertrandt AG: Restrukturierung&Impairment beeinflussen unter Markterwartungen liegende vorl. Zahlen in Q4 & GJ23/24; Dividendenpolitik

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ehningen (pta/12.11.2024/20:07) - Der Vorstand der Bertrandt AG hat heute vor dem Hintergrund von Sonderaufwendungen für die Restrukturierung und außerplanmäßiger Wertberichtigungen im Anlagevermögen eine Abweichung der vorläufigen, nicht geprüften Zahlen des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2023/2024 im Vergleich zu den Markterwartungen festgestellt; sämtliche nachstehend berichteten Geschäftszahlen für das vierte Quartal bzw. das Geschäftsjahr 2023/2024 sind vorläufige, nicht geprüfte Zahlen bzw. wurden auf Grundlage solcher ermittelt:

* Die Gesamtleistung des Bertrandt-Konzerns erreichte im vierten Quartal 2023/2024 rund 265 Mio. EUR (Konsens*: 299,8 Mio. EUR, Vorjahr 299,2 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2023/2024 belief sich die Gesamtleistung auf rund 1.186 Mio. EUR (Konsens*: 1.221,5 Mio. EUR, Vorjahr 1.157,4 Mio. EUR). Damit entspricht die Entwicklung der Gesamtleistung einem moderaten** Wachstum und damit der zuletzt am 26.07.2024 überprüften und insoweit teilweise geänderten Prognose, die per Ad hoc-Mitteilung und am 05.08.2024 im Rahmen der Quartalsberichterstattung veröffentlicht wurde.

* Das EBIT belief sich im vierten Quartal 2023/2024 auf rund -113 Mio. EUR (Konsens*: -40,0 Mio. EUR, Vorjahr 17,4 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug das EBIT rund -98 Mio. EUR (Konsens*: -24,8 Mio. EUR, Vorjahr 50,1 Mio. EUR). Damit liegt das EBIT - wie im Rahmen der o.g. Prognose ebenfalls erwartet - deutlich** unterhalb des Vorjahreswerts. Im EBIT des Gesamtjahres enthalten sind Sonderaufwendungen in Höhe von kumuliert etwa -115 Mio. EUR insbesondere für das Ergebnisoptimierungsprogramm und für einmalige, nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen auf Vermögenswerte. Der Vorstand erwartet derzeit auf Grundlage seines aktuellen Kenntnisstandes signifikante Einsparungen in Höhe von jährlich rund 70-90 Mio. EUR, um voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2025/2026 den EBIT-Margenkorridor in Höhe von 6-9% zu erreichen.

* Die Investitionen lagen im Geschäftsjahr bei rund 20 Mio. EUR (Vorjahr 26,4 Mio. EUR) und somit niedriger als zu der im Bericht zum ersten Halbjahr 2023/2024 (dort S. 16) dargestellten Prognose (25 bis 40 Mio. EUR), die der Vorstand am 26.07.2024 zuletzt überprüft und insoweit bestätigt hatte.

* Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit weist einen positiven Wert auf und entspricht somit der Prognose. Der Free Cashflow erreichte im Geschäftsjahr 2023/2024 rund 50 Mio. EUR (Vorjahr 7,1 Mio. EUR).

* Anders als zu der im Bericht zum ersten Halbjahr 2023/2024 (dort S. 16) dargestellten Prognose, die der Vorstand am 26.07.2024 zuletzt überprüft und insoweit bestätigt hatte, wird erwartet, dass die Segmente Digital Engineering, Physical Engineering und Elektrik/Elektronik vor dem Hintergrund der oben genannten Effekte keine positive Entwicklung des EBIT aufweisen. Dies gilt im Segment Physical Engineering auch für die Gesamtleistung, die sich in den beiden anderen Segmente wie erwartet positiv entwickelt hat.

* Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern belief sich im Geschäftsjahr auf rund -78 Mio. EUR (Vorjahr 30,4 Mio. EUR). Für den Jahresabschluss der Bertrandt Aktiengesellschaft wird ein Jahresfehlbetrag erwartet (Vorjahr Jahresüberschuss 14,9Mio. EUR).

* Auf Basis der vorläufigen, nicht geprüften Geschäftszahlen, der Erwartung zum Jahresfehlbetrag und seiner derzeitigen Annahmen zur Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses unter Auflösung von Gewinnrücklagen erwartet der Vorstand im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024 der Bertrandt Aktiengesellschaft derzeit einen Bilanzgewinn, der ihm einen angestrebten Dividendenvorschlag von 0,25 EUR je Aktie (Vorjahr 1,20 EUR je Aktie) ermöglicht. Der Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2023/2024 von Vorstand und Aufsichtsrat wird durch diese zu einem späteren Zeitpunkt, vermutlich im Dezember 2024, beschlossen. Die Hauptversammlung beschließt über die Gewinnverwendung im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2025.

* Für die Folgejahre kehrt Bertrandt wieder zu der langjährig bewährten Dividendenpolitik einer Ausschüttung von 40% vom Konzernergebnis nach Ertragsteuern zurück.

Der vollständige Geschäftsbericht 2023/2024, der auch die Quartalszahlen für das vierte Quartal sowie einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/2025 enthalten wird, wird wie geplant am 12.12.2024 veröffentlicht.

*Konsens: Vom Unternehmen erhobener Analysten-Konsens mit Stand 31.10.2024. Dieser ist unter folgendem Link abrufbar: http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/kennzahlen

**Definitionen zur Prognose vom 26.07.2024:

Gesamtleistung

* Moderate Veränderung 0% bis 10% * Deutliche Veränderung Über 10%

EBIT

* Moderate Veränderung 0% bis 10% * Deutliche Veränderung Über 10% * "mittelfristig": innerhalb der nächsten drei Geschäftsjahre

Die Begriffe "Gesamtleistung", "EBIT" und "Free Cashflow" sind im Bertrandt Geschäftsbericht 2022/2023 auf Seite 221 erläutert.

