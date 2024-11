Berlin - Der designierte Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, wird im Wahlkampf ein neues politisches Buch veröffentlichen. Das Buch mit dem Titel "Den Bach rauf" soll bislang am 16. Januar 2025 im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheinen, derzeit werde wegen des früheren Wahltermins aber geprüft, ob man die Veröffentlichung noch vorziehe, sagte eine Sprecherin des Verlages der "Welt" (Mittwochausgabe).Ein Sprecher der Grünen teilte mit, dass der Termin im Januar schon vor Bekanntwerden der Neuwahl im Frühjahr geplant gewesen sei. In welchem Rahmen das Buch vorgestellt werde und ob eine Lesereise stattfinden wird, werde "noch im Zusammenhang mit den Terminplanungen für die vorgezogene Neuwahl geklärt", so der Grünen-Sprecher.Laut der Verlagswebseite hat das neue Buch gleich zwei Untertitel: "Eine Kursbestimmung" und "Den Mut wiederfinden". Robert Habeck wolle "mit seiner Schrift Orientierung geben", schreibt der Verlag. Habeck analysiere in dem Buch "wie wirtschaftliche Prosperität die Voraussetzung von Freiheit ist, wie wir die soziale Marktwirtschaft erneuern und wie wir die Fundamente der Gesellschaft stärken, was das Land stark gemacht hat und was wir wieder brauchen, um die Mutlosigkeit zu überwinden, die Gesellschaft zu versöhnen und wieder nach vorn zu schauen", heißt es in der Ankündigung.Darüber hinaus wird Habeck im Juni 2025 zusammen mit seiner Frau Andrea Paluch einen Roman mit dem Titel "Die zweite Heimat der Störche" veröffentlichen. Dieses Buch war 2004 schon einmal unter einem anderen Titel und in einem anderen Verlag veröffentlicht worden. Damals hieß das Werk noch "Der Schrei der Hyänen".