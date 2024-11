Macnica Holdings, ein führendes Technologiehandelsunternehmen, hat seinen integrierten Bericht "LIMITLESS 2024" veröffentlicht. Unter dem Motto "Eine Einführung in Macnicas Mechanismen" bietet der Bericht Einblicke in die Strategien zur Umsetzung des langfristigen Managementkonzepts "Vision 2030" sowie in verschiedene Initiativen zur Steigerung des Unternehmenswerts. Besonderes Augenmerk liegt auf den Kerngeschäften Halbleiter und Netzwerke, wobei die strukturellen Stärken und das Wachstumspotenzial detailliert erläutert werden.

Neue Markenidentität und Wachstumschancen

Neben dem Bericht präsentierte Macnica auch ein neues Unternehmenslogo und ein Markenvideo, die die zukunftsorientierte Ausrichtung des Konzerns unterstreichen. Als größter inländischer Halbleiter-Handelskonzern (Stand 2023) setzt Macnica auf technische Unterstützung und Vertrieb, während das CPS-Solutions-Geschäft durch die Entwicklung eigener Produkte und Dienstleistungen über den traditionellen Handelsrahmen hinauswächst. Diese strategische Positionierung verspricht interessante Wachstumschancen für Investoren und Aktionäre.

