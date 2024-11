© Foto: DALL-E

Am 20. November werden die Earnings von Nvidia erwartet. Während sich Analysten im Vorfeld ihre Kursziele zum Teil um einen zweistelligen Prozentsatz hochschrauben, blicken Anleger auch auf den Optionsmarkt.Nvidia wird laut der UBS in der nächsten Woche voraussichtlich überdurchschnittliche Ergebnisse für das dritte Quartal präsentieren, wobei besonders die starke Performance im Bereich der Rechenzentren als Treiber für den Aktienkurs gesehen wird. Das Brokerhaus hat sein Kursziel von 150 auf 185 US-Dollar angehoben und bekräftigt seine Kaufempfehlung. Nvidia wird seine Quartalszahlen am 20. November bekanntgeben. Am Optionsmarkt wird derzeit eine Kursbewegung von 8,5 Prozent erwartet. Die …