The following instruments on XETRA do have their first trading 13.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.11.2024Aktien1 CA45829L1076 Integral Metals Corp.2 ES06837469C0 Vidrala S.A. BZR3 US2362724070 Danimer Scientific Inc.4 CA74739V1040 PyroGenesis Inc.Anleihen/Fonds1 US00131LAE56 AIA Group Ltd.2 US00131MAQ69 AIA Group Ltd.3 US009279AC43 Airbus SE4 US03027XAY67 American Tower Corp.5 US031162CY49 Amgen Inc.6 XS2361047454 Prosus N.V.7 USN2322CAA38 Coruripe Netherlands B.V.8 DE000BU0E238 Deutschland, Bundesrepublik9 US27889PAC77 Ecobank Transnational Inc.10 XS2012939281 Enersol Solar Santa Lucia S.A.11 DE000HEL0A24 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 CH1396329752 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.13 LU0192293511 UniEuroRenta Real Zins A14 LU0039632921 UniRenta Corporates A15 LU0192294089 UniEuroRenta Real Zins -net- A16 LU0718558488 UniRak Nachhaltig A17 LU0046307343 UniEuroKapital18 LU0003562807 UniEuropaRenta A19 LU1772413420 UniIndustrie 4.0 A20 DE000A1C81C0 UniRak Konservativ A21 DE0009750174 UniKapital -net-22 DE0009750497 UniDeutschland XS23 DE0005326789 UniSelection Global I24 DE0009766865 FVB-Aktienfonds Nachhaltig