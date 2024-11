AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway stößt ihren milliardenschweren Zukauf Grubhub wieder ab. Das US-Geschäft solle zu einem Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar (611 Mio Euro) an den Lieferdienst Wonder gehen, teilte Just Eat Takeaway am Mittwoch in Amsterdam mit. Mit der Transaktion sollen Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Millionen Dollar übertragen werden. Der Abschluss wird im ersten Quartal 2025 erwartet.

Der Konkurrent von Delivery Hero hatte für Grubhub 2020 rund 7,3 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Einen Käufer suchte Just-Eat-Takeaway-Chef Jitse Groen monatelang vergeblich. Das Nordamerika-Geschäft erwies sich in den vergangenen Jahren als Bremse, allein im dritten Quartal brach der Bruttotransaktionswert (GTV) um zwölf Prozent ein. Just Eat Takeaway weist seit einiger Zeit deshalb wichtige Kennziffern im Konzern jeweils mit als auch ohne Nordamerika aus - neben den USA ist hier auch Kanada enthalten./ngu/nas/stk