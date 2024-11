DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 13-Nov-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 November 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 12 November 2024 it purchased a total of 314,353 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd (trading as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 230,691 83,662 Highest price paid (per ordinary share) EUR2.165 GBP1.792 Lowest price paid (per ordinary share) EUR2.130 GBP1.768 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR2.142209 GBP1.778188

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 626,816,650 shares, each carrying the right to one vote. The

Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltrd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP

Euronext Dublin

London Stock Exchange

