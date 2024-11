NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Energiekonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger seien aber die angekündigten Aktienrückkäufe. Diese seien ein "bedeutend positives Ereignis", das zum Kurstreiber werden könnte. RWE zeigen Willen, sich an das veränderte Marktumfeld anzupassen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 01:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 01:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129