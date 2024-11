HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Sam England in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Spezialpharmaunternehmens sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Daher sieht der Experte gute Fortschritte bei den Gewinnmargen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 06:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1MMCC8