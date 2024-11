Westbrook, Maine (ots/PRNewswire) -Die Einführung des Catalyst® Pancreatic Lipase Tests, ein weiteres Beispiel der 'Technology for Life'-Strategie von IDEXX, liefert Tierärzten/innen direkt in der Praxis quantitative Ergebnisse in weniger als zehn MinutenIDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der Tiergesundheit, gibt die Einführung des Catalyst® Pancreatic Lipase Tests bekannt, einer Lösung mit einem Testplättchen für Proben sowohl von Hunden als auch von Katzen, bei denen ein Verdacht auf Pankreatitis besteht. Mit dem innovativen Load-and-Go-Workflow der Catalyst-Analysegeräte kann der Test ganz einfach zusammen mit Blutchemieprofilen durchgeführt werden, was zu einer schnelleren Diagnose und erfolgreicheren Behandlung führt. Der Catalyst Pancreatic Lipase Test ist derzeit für IDEXX-Kunden in Deutschland verfügbar.Pankreatitis ist eine häufige Erkrankung bei Katzen und Hunden. Es gibt geeignete Therapien, dennoch kann es zu einer schlechteren Prognose führen, wenn sie nicht frühzeitig erkannt wird. Die Diagnose einer Pankreatitis kann aufgrund ihrer unspezifischen Symptome, abhänging von der Tierart, und teilweise sehr subtilen klinischen Anzeichen, einschließlich Erbrechen und Gewichtsverlust, schwierig sein. Diese Symptome zählen zu den zehn am häufigsten erfassten klinischen Anzeichen ibei Erstvorstellung.1 Jetzt können Tierärzte/innen mit dem Catalyst Pancreatic Lipase Test quantitative Ergebnisse in weniger als zehn Minuten erhalten. Durch die Bereitstellung quantitativer Ergebnisse während des Termins ermöglicht der neue Test Tierärzten/innen, Pankreatitis sicher zu bestätigen oder auszuschließen und sofort mit der Behandlung zu beginnen, was entscheidende Zeit spart und den Behandlungserfolg steigert."Der Catalyst Pancreatic Lipase Test ist die zehnte Erweiterung des Testportfolios für die Catalyst-Plattform seit 2012 und unterstreicht unser Engagement, den klinischen Nutzen und die diagnostischen Fähigkeiten unserer Technologien zu erweitern", sagte Jay Mazelsky, Präsident und Chief Executive Officer von IDEXX. "Wir freuen uns, einen sehr gefragten Test zu liefern, der den diagnostischen Workflow rationalisieren und Tierärzten/innen die notwendigen klinischen Erkenntnissen für sofortiges Handeln zur Verfügung stellen wird."Der Catalyst Pancreatic Lipase Test in Verbindung mit der Software VetConnect® PLUS bietet eine effektive Lösung für das langfristige Management von Pankreatitis-Patienten aufgrund der chronischen Natur der Erkrankung, insbesondere bei Hunden. VetConnect PLUS ermöglicht die nahtlose Integration historischer Daten und Testergebnisse und ermöglicht so eine effiziente langfristige Beurteilung des Patienten und des Therapieerfolges."Der Catalyst Pancreatic Lipase Test ist der erste Test, der eine Trockenchemie-Technologie verwendet, die speziell die Pankreaslipaseaktivität misst und mit den Spec cPL® - und Spec fPL® -Tests* des IDEXX Labors korreliert, um genaue, quantitative Ergebnisse für Hunde und Katzen direkt in der Praxis zu liefern", sagte Jörg M. Steiner, Dr. med. vet., PhD, DACVIM-SA, DECVIM-CA, AGAF, Texas A&M University.\u2020Neue Catalyst SmartQC Qualitätskontrolle Im ersten Quartal 2025 wird die Catalyst-Plattform mit der Einführung der Catalyst® SmartQC® Control weiter verbessert, einem "load and go"-Qualitätskontrollsystem, das um 90 % schneller ist als die aktuellen Methoden.2 Catalyst SmartQC Control bietet einen intuitiven Workflow, der weniger als 15 Minuten benötigt und sicherstellt, dass die Qualitätskontrolle konsistent durchgeführt wird, ohne die Produktivität der Mitarbeiter zu beeinträchtigen. Diese Verbesserungen werden über IDEXX SmartService Solutions bereitgestellt, eine Cloud-basierte Software, die praxisinterne Analysegeräte unterstützt und nahtlose Upgrades für neue Tests und Funktionen ermöglicht.Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten für den Catalyst Pancreatic Lipase Test und Catalyst SmartQC Qualitätskontrolle.Über IDEXX IDEXX ist ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der Tiergesundheit. Unsere Diagnose- und Softwareprodukte und Dienstleistungen schaffen Klarheit in der komplexen, sich ständig weiterentwickelnden Welt der Veterinärmedizin. Wir unterstützen ein längeres, erfüllteres Leben für Haustiere, indem wir Einblicke und Lösungen liefern, die der veterinärmedizinischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt helfen, souveräne Entscheidungen zu treffen - um die medizinische Versorgung voranzutreiben, die Effizienz zu verbessern und erfolgreiche Praxen aufzubauen. Unsere Innovationen tragen auch dazu bei, die Sicherheit von Milch und Wasser auf der ganzen Welt zu gewährleisten und die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und Tieren zu erhalten. IDEXX Laboratories, Inc. ist Mitglied des S&P 500® Index. IDEXX mit Hauptsitz in Maine beschäftigt fast 11.000 Mitarbeiter und bietet Kunden in mehr als 175 Ländern und Gebieten Lösungen und Produkte an. Weitere Informationen zu IDEXX finden Sie unter: www.idexx.com.Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "kann", "antizipiert", "beabsichtigt", "würde", "wird", "plant", "glaubt", "schätzt", "sollte", "projizieren" und ähnlichen Wörtern und Ausdrücken identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollen unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen zukünftiger Ereignisse liefern; sie basieren auf aktuellen Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen und sind keine Garantien für die zukünftige Leistung. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder stillschweigenden abweichen können. Die von IDEXX gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen eingereichten Berichte enthalten Erörterungen einiger dieser Risiken und Unsicherheiten. IDEXX übernimmt keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig. Den Lesern wird empfohlen, die Einreichungen von IDEXX bei der United States Securities and Exchange Commission (die in der Edgar-Datenbank der SEC unter sec.gov und auf der Website von IDEXX unter idexx.com verfügbar sind) zu überprüfen.1Robinson NJ, Dean RS, Cobb M, Brennan ML. Untersuchung gängiger klinischer Präsentationen in der Erstmeinung von Kleintierberatungen unter direkter Beobachtung. Vet Rec. 2015;176(18):463. doi:10.1136/vr.102751*Der Spec cPL-Test für Hunde und der Spec fPL-Test für Katzen messen den Gehalt an pankreas-spezifischer Lipase im Blut: www.idexx.com/en/veterinary/reference-laboratories/pancreatic-health.\u2020Dr. Steiner hat von Zeit zu Zeit eine Vergütung für Beratungsleistungen erhalten, die er für IDEXX erbracht hat.2Daten bei IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555831/IDEXX_Catalyst_Pancreatic_Lipase_Test_Press_Release_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1725191/5022142/IDEXX_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/idexx-erweitert-das-testmenu-fur-die-catalyst-plattform-um-tierarzte-weltweit-bei-der-diagnose-von-pankreatitis-zu-unterstutzen-302303294.htmlPressekontakt:Medienarbeit,media@idexx.com; Investoren,investorrelations@idexx.comOriginal-Content von: IDEXX Laboratories, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122352/5907480