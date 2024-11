Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.060 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Siemens Energy mit einem Kurssprung von über 17 Prozent. Die Anleger reagierten dabei geradezu euphorisch auf die neuen Geschäftszahlen des Unternehmens, das nach eigenen Angaben alle Jahresziele erreicht und neue Mittelfristziele bis 2028 gesetzt werden.Der Fokus der Börsen liegt in der Wochenmitte auf der US-Inflationsrate für den Oktober. "Anleger gehen davon aus, dass sich der Preisauftrieb im Oktober wieder etwas beschleunigt hat", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Aktuell gehe die Mehrheit davon aus, dass die Fed ihren Leitzins im Dezember erneut um 25 Basispunkte senken werde. "Eine negative Überraschung könnte diese Erwartung allerdings ins Wanken bringen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0600 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9434 Euro zu haben.Der Ölpreis war unterdessen fast unverändert: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,92 US-Dollar; das waren 3 Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.